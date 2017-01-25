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Бокс. Джошуа: Поєдинок з Кличком - визначальний для мене бій
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106 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
25.01.2017  10:45

Бій Кличко - Джошуа стане частиною турніру за титул єдиного чемпіона WBA

Бій Володимир Кличко - Ентоні Джошуа стане частиною турніру за титул єдиного чемпіона WBA.

Про це заявив президент організації Жилберто Мендоса.

"Після довгих обговорень ми подумали, що переможець бою Кличко і Джошуа - двох бійців, які заслужили претендувати на пояс суперчемпіона - буде битися з Ортісом", - сказав він.

"З іншого боку, у нас є бій Бріггса і Окендо (за титул регулярного чемпіона - прим.), а переможець буде битися з Устіновим. Настане момент, коли у нас будуть два переможці з поясами, які зустрінуться, щоб визначити єдиного чемпіона", - цитує Мендосу ua.tribuna.com.

Як відомо, бій Кличко - Джошуа відбудеться 29 квітня. На кону поєдинку стоятимуть титули IBF і WBA (Super). 

Володимир Кличко і Ентоні Джошуа
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