Бій Кличко - Джошуа стане частиною турніру за титул єдиного чемпіона WBA

Бій Володимир Кличко - Ентоні Джошуа стане частиною турніру за титул єдиного чемпіона WBA.

Про це заявив президент організації Жилберто Мендоса.

"Після довгих обговорень ми подумали, що переможець бою Кличко і Джошуа - двох бійців, які заслужили претендувати на пояс суперчемпіона - буде битися з Ортісом", - сказав він.

"З іншого боку, у нас є бій Бріггса і Окендо (за титул регулярного чемпіона - прим.), а переможець буде битися з Устіновим. Настане момент, коли у нас будуть два переможці з поясами, які зустрінуться, щоб визначити єдиного чемпіона", - цитує Мендосу ua.tribuna.com.

Як відомо, бій Кличко - Джошуа відбудеться 29 квітня. На кону поєдинку стоятимуть титули IBF і WBA (Super).