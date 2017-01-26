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64 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 15:24
Українець Руденко - один з претендентів на бій з чемпіоном WBC Вайлдером
Стали відомі імена боксерів, яких команда чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі американця Деонтея Вайлдера розглядає в якості кандидатів на заміну поляку Анджею Вавжику.
Таку інформацію розповсюдив американський боксерський інсайдер Ден Рафаель.
За його даними, наразі команда Вайлдера розглядає кандидатури чотирьох боксерів.
А саме - поляка Маріуша Ваха (32-2, 17 КО), американця Джеральда Вашингтона (18-0-1, 12 КО), фіна Роберта Хеленіуса (24-1 , 15 КО) й українця Андрія Руденка (31-2, 20 КО).
Нагадаємо, Вавжик провалив допінг-тест.
|Андрій Руденко
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