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26.01.2017  15:24

Українець Руденко - один з претендентів на бій з чемпіоном WBC Вайлдером

Стали відомі імена боксерів, яких команда чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі американця Деонтея Вайлдера розглядає в якості кандидатів на заміну поляку Анджею Вавжику.

Таку інформацію розповсюдив американський боксерський інсайдер Ден Рафаель.

За його даними, наразі команда Вайлдера розглядає кандидатури чотирьох боксерів.

А саме - поляка Маріуша Ваха (32-2, 17 КО), американця Джеральда Вашингтона (18-0-1, 12 КО), фіна Роберта Хеленіуса (24-1 , 15 КО) й українця Андрія Руденка (31-2, 20 КО).

Нагадаємо, Вавжик провалив допінг-тест.

Андрій Руденко
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