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27.01.2017  12:11

Для бою Кличко - Джошуа місткість стадіону Вемблі буде збільшено до 90 тисяч

Мерія Лондона задовольнила прохання промоутера Едді Херна стосовно збільшення місткості стадіону "Вемблі" до 90 тисяч глядацьких місць на бій чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі британця Ентоні Джошуа з екс-чемпіоном українцем Володимиром Кличком.

Про це пише boxingnews.com.ua.

Нагадаємо, що на даний момент вже продано понад 80 тисяч квитків на бій Джошуа - Кличко, і продані ці квитки були за лічені години.

Раніше стало відомо, що на кону у поєдинку Володимир Кличко (64-4, 53 КО) - Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) буде титул "суперчемпіона WBA", а переможець бою зустрінеться з Луїсом Ортісом (27-0, 22 KO).

Додамо, що була інформація, що Девід Хей може битися з переможцем бою Джошуа - Кличко, якщо відмовиться Кубрат Пулєв.
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