Форман: Володимира Кличка не можна списувати з рахунків

Українця Володимира Кличко не слід списувати з рахунків в бою з британцем Ентоні Джошуа, незважаючи на його вік.

Про це заявив колишній чемпіон світу в надважкій вазі легендарний американець Джордж Форман.

"Джошуа - хороший атлет. Він може добре бігати, стрибати, робити багато інших речей. З нього може вийти хороший боєць і хороший чемпіон, але йому треба остерігатися ветеранів", - сказав він.

"Кличко - ветеран, і коли ти списуєш таких бійців з рахунків, вони дістають звідкись зсередини такі речі, про які ви навіть не здогадувалися. Я ніколи не списую ветеранів з рахунків, вони завжди можуть здивувати", - цитує Формана boxingnews.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Кличко та Джошуа зустрінуться 31 січня в Нью-Йорку.