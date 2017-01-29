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177 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.01.2017 09:27
Майкі Гарсія завоював титул чемпіона світу за версією WBC
Американець Майкі Гарсія (36-0, 30 КО) завоював титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі, здолавши чорногорця Деяна Златічаніна (22-1, 15 КО).
Гарсія значно переважав суперника у зрості і розмасі рук, що створювало чорногорцю неабиякі проблеми. Вже в третьому раунді Майкі підловив Златічаніна потужним аперкотом і, скориставшись збентеженням суперника, продовжив натиск.
Потужний правий в голову повалив Деяна на настил рингу, пише 24boxing.com.ua.
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