Берчельт відібрав титул чемпіона світу у Варгаса

Мексиканський боксер Мігель Берчельт(31-1, 28 КО) завоював титул чемпіона світу за версією WBC в другій напівлегкій вазі, перемігши технічним нокаутом в одинадцятому раунді свого співвітчизника Франсіско Варгаса(23-1-2, 17 КО).

Поєдинок проходив у видовищній боротьбі, але якщо перші раунди були конкурентними, то в середніх раундах почала вимальовуватися помітна перевага Берчельта. Ця перевага по ходу бою тільки наростала, і, врешті-решт, переросла в побиття Варгаса, яке було зупинено рефері в 11-му раунді, - технічний нокаут.

Нагадаємо, що чемпіонський титул за версією WBO в цій ваговій категорії володіє українець Василь Ломаченко, інформує boxingnews.com.ua.