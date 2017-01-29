Останнє в розділі
171 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.01.2017 10:10
Берчельт відібрав титул чемпіона світу у Варгаса
Мексиканський боксер Мігель Берчельт(31-1, 28 КО) завоював титул чемпіона світу за версією WBC в другій напівлегкій вазі, перемігши технічним нокаутом в одинадцятому раунді свого співвітчизника Франсіско Варгаса(23-1-2, 17 КО).
Поєдинок проходив у видовищній боротьбі, але якщо перші раунди були конкурентними, то в середніх раундах почала вимальовуватися помітна перевага Берчельта. Ця перевага по ходу бою тільки наростала, і, врешті-решт, переросла в побиття Варгаса, яке було зупинено рефері в 11-му раунді, - технічний нокаут.
Нагадаємо, що чемпіонський титул за версією WBO в цій ваговій категорії володіє українець Василь Ломаченко, інформує boxingnews.com.ua.
— 0
|
18.12.2016
Усик нокаутував Мчуну у 9-му раунді. ВІДЕО
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua