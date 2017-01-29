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29.01.2017  11:31

Санта Крус за очками переміг Фремптона

Мексиканець Лео Санта Крус (33-1-1, 18 КО) повернув титул "суперчемпіона" світу за версією WBA в напівлегкій вазі (до 57,2 кг), узявши реванш у британця Карла Фремптона(23-1, 14 КО) за спірну поразку за очках в липні минулого року.

Повторне протистояння вийшло дуже схожим на перше, з тією лише різницею, що Санта Крус більше намагався діяти від суперника, на контратаках, пропонуючи проявляти ініціативу Фремптону, який першим номером традиційно працював гірше, ніж другим.

Якщо ж розглядати бій в цілому, то в рингу знову переважали "гойдалки", коли явної переваги немає в жодного з боксерів, а раунди поперемінно йдуть в різні скарбнички.

У результаті боксери знову провели в рингу усі 12 раундів, але цього разу перемога більшістю голосів суддів залишилася за Лео: 114-114, 115-113 і 115:113.
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