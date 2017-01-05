Останнє в розділі
05.01.2017
445 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.01.2017 23:03
Баррі Херн: Кличка чекає дуже болюча ніч у бою з Джошуа
Засновник промоутерської компанії Matchroom Boxing Баррі Херн не сумнівається в перемозі свого бійця Ентоні Джошуа над знаменитим українцем Володимиром Кличком.
Про це він заявив в коментарі Sky Sports.
"Я думаю, що це буде дуже болюча ніч для містера Кличко, тому що я не знаю, як можна захиститися від Ентоні Джошуа, або як його модно перемогти", - сказав він.
"Занадто він сильний фізично, занадто швидкий і занадто сильно б'є", - сказав Баррі Херн, слова якого наводить boxingnews.com.uа.
Нагадаємо, що бій Кличко - Джошуа пройде 29 квітня на Вемблі.
Раніше повідомлялося, що переможець зустрічі Ентоні Джошуа - Володимир Кличко повинен буде провести обов'язковий захист титулу у поєдинку з Кубратом Пулєвим.
— 0
|
18.12.2016
Усик нокаутував Мчуну у 9-му раунді. ВІДЕО
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua