Баррі Херн: Кличка чекає дуже болюча ніч у бою з Джошуа

Засновник промоутерської компанії Matchroom Boxing Баррі Херн не сумнівається в перемозі свого бійця Ентоні Джошуа над знаменитим українцем Володимиром Кличком.

Про це він заявив в коментарі Sky Sports.

"Я думаю, що це буде дуже болюча ніч для містера Кличко, тому що я не знаю, як можна захиститися від Ентоні Джошуа, або як його модно перемогти", - сказав він.

"Занадто він сильний фізично, занадто швидкий і занадто сильно б'є", - сказав Баррі Херн, слова якого наводить boxingnews.com.uа.

Нагадаємо, що бій Кличко - Джошуа пройде 29 квітня на Вемблі.

Раніше повідомлялося, що переможець зустрічі Ентоні Джошуа - Володимир Кличко повинен буде провести обов'язковий захист титулу у поєдинку з Кубратом Пулєвим.