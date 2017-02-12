Усик припинив співпрацю з Баширом і буде працювати з Ломаченком-старшим

Чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO Олександр Усик припинив співпрацю з тренером Джеймсом Алі Баширом.

Віце-президент ліги професійного боксу України Аліна Шатерникова розповіла, що Анатолій Ломаченко знову стане тренером Усика.

"Усик завжди тренувався в Анатолія Миколайовича Ломаченка. Для Саші завжди був тренер-наставник - авторитет - це Анатолій Миколайович", - сказала Шатерникова.

"Як би це незручно або навіть жорстоко не звучало, але Джеймс Алі Башир був лише тимчасовою заміною Анатолія Миколайовича, поки в силу обставин вони працювали на різних континентах: Ломаченко - в Штатах, Усик - в Україні", - зазначила вона.

"Тепер коли Усика стало можливим просувати в мецці боксу, Анатолій Миколайович як і раніше, буде його тренером і наставником"", - цитує Шатерникову Sport Arena.

Раніше була інформація, що Усик та Гвоздик можуть вийти в ринг один вечір з Ломаченком.