Усик свій наступний бій може провести в квітні

Чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO, українець Олександр Усик може вийти в ринг у квітні, а його бій повинен транслюватися на американському телеканалі HBO.

Про це в інтерв'ю BoxingScene заявив Том Леффлер, що представляє інтереси компанії K2 Promotions.

За його словами, розглядався варіант, при якому Усик проводив би захист титулу в андеркарті поєдинку між Геннадієм Головкіним і Даніелем Джейкобсом, який відбудеться 18 березня в США.

Планувалося, що в цьому ж вечорі боксу відбудеться матч-реванш між чемпіоном світу WBC в першій найлегшій вазі Карлосом Куадрасою і Романом Гонсалесом.

Однак, команди мексиканського і нікарагуанського боксера не змогли домовитися про бій, вирішивши організувати окремі поєдинки для своїх бійців (Гонсалес зустрінеться з Вісаксілом Вангеком, а Куадрас - з Давидом Кармоною).

"Чере матч-реванш між Куадрасом і Гонсалесом ми втратили слот, який не відбудеться, ми втратили слот. Але ми розмовляли з виконавчим президентом HBO Пітером Нельсоном, і він хоче, щоб поєдинки Усика транслювалися на регулярній основі в pay-per-view", - повідомив Лефлер.

"Тому зараз ми дивимося на квітневу дату, доступну на HBO", - наводить його слова klitschko-brothers.com.

В останній раз Усик виходив в ринг в грудні минулого року, захистивши титул в бою проти Табісо Мчуну.