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Бокс. Ще один екс-учасник “Українських отаманів” успішно дебютував на професійному ринзі
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04.02.2017  16:39

Ще один екс-учасник “Українських отаманів” успішно дебютував на професійному ринзі

21-річний екс-учасник команди WSB "Українські отамани" Сергій Богачук минулої ночі в США успішно дебютував на професійному ринзі.

Вінничанин технічним нокаутом в другому раунді американця Метта Мерфі.

Нагадаємо, що на аматорському ринзі Сергій Богачук запам’ятався любителям боксу своїм яскравим стилем та перемогою над олімпійським чемпіоном з Куби Роніелем Іглесіасом Сотолонго, пише boxingnews.com.ua. 

Сергій Богачук
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