Останнє в розділі
Футбол. Олімпік переміг Работнічкі
256 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 16:39
Ще один екс-учасник “Українських отаманів” успішно дебютував на професійному ринзі
21-річний екс-учасник команди WSB "Українські отамани" Сергій Богачук минулої ночі в США успішно дебютував на професійному ринзі.
Вінничанин технічним нокаутом в другому раунді американця Метта Мерфі.
Нагадаємо, що на аматорському ринзі Сергій Богачук запам’ятався любителям боксу своїм яскравим стилем та перемогою над олімпійським чемпіоном з Куби Роніелем Іглесіасом Сотолонго, пише boxingnews.com.ua.
|Сергій Богачук
— 0
|
18.12.2016
Усик нокаутував Мчуну у 9-му раунді. ВІДЕО
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua