Тайсон Ф'юрі ставить на перемогу Кличка нокаутом у бою з Джошуа

Володимир Кличко (64-4, 53 КО) нокаутом переможе Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) у наступному своєму поєдинку.

Так вважає кривдник українця Тайсон Ф'юрі, про що написав у своєму Твіттері.

"Беллью виграє у Хея технічним нокаутом, Ф'юрі виграє одноголосним рішенням суддів у Паркера, а Кличко нокаутує Джошуа", - написав вні.

При цьому Тайсон додав, що це лише його думка.

Поєдинок Кличко - Джошуа, на кону у якому будуть стояти чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA й IBO у суперважкій вазі, відбудеться у Лондоні.

U heard it hear first!

Bellew to tko haye,

Fury to ud Parker,

Klitschko to ko Joshua,

Just my opinion!!! 👍