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613 переглядів Версія для друку Коментарі [ 1 ]05.02.2017 17:05
Повєткіна виключили з рейтингів WBC через допінг
Російський боксер Алєксандр Повєткін виключений з рейтингів Всесвітньої боксерської ради (WBC).
Рішення у допінговій справі боксера буде винесена наступного тижня, заявив агентству Р-спорт президент WBC Маурісіо Сулейман.
Повєткін в грудні повинен був провести поєдинок з канадцем Бермейном Стіверном за титул тимчасового чемпіона WBC. Проте уранці в день бою Сулейман повідомив, що допінг-проба росіянина, узята 6 грудня, дала позитивний результат на заборонений препарат остарін.
"Повєткін виключений з рейтингів WBC. Рішення у його справі буде винесене наступного тижня. Але, повторюся, в рейтингах WBC його не буде", - заявив Сулейман.
Раніше повідомялося, що допінг-проба В Повєткіна також виявилася позитивною.
|Алєксандр Повєткін
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Ігор Бондар _ 05.02.2017 17:36
Всі кацапи сидять на допінгу. За допінг має бути одне покарання - довічна дискваліфікація.
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