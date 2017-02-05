Повєткіна виключили з рейтингів WBC через допінг

Російський боксер Алєксандр Повєткін виключений з рейтингів Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Рішення у допінговій справі боксера буде винесена наступного тижня, заявив агентству Р-спорт президент WBC Маурісіо Сулейман.

Повєткін в грудні повинен був провести поєдинок з канадцем Бермейном Стіверном за титул тимчасового чемпіона WBC. Проте уранці в день бою Сулейман повідомив, що допінг-проба росіянина, узята 6 грудня, дала позитивний результат на заборонений препарат остарін.

"Повєткін виключений з рейтингів WBC. Рішення у його справі буде винесене наступного тижня. Але, повторюся, в рейтингах WBC його не буде", - заявив Сулейман.

Раніше повідомялося, що допінг-проба В Повєткіна також виявилася позитивною.