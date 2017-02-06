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118 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
06.02.2017  09:54

Руденко увійшов до першої десятки рейтингу WBC

Українець Андрій Руденко піднявся на десяту сходинку в рейтингу боксерів надважкої ваги WBC.

Очолює рейтинг канадець Бермейн Стіверн, на другому місці - кубинець Луїс Ортіс, на третьому - болгарин Кубрат Пулєв.

Раніше повідомлялося, що росіянина Повєткіна виключили з рейтингів WBC через допінг

Також була інформація, що Руденко - один з претендентів на бій з чемпіоном WBC Вайлдером.

Андрій Руденко
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