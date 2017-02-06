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Легка атлетика. Килипко була третьою на турнірі в Німеччині
118 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 09:54
Руденко увійшов до першої десятки рейтингу WBC
Українець Андрій Руденко піднявся на десяту сходинку в рейтингу боксерів надважкої ваги WBC.
Очолює рейтинг канадець Бермейн Стіверн, на другому місці - кубинець Луїс Ортіс, на третьому - болгарин Кубрат Пулєв.
Раніше повідомлялося, що росіянина Повєткіна виключили з рейтингів WBC через допінг.
Також була інформація, що Руденко - один з претендентів на бій з чемпіоном WBC Вайлдером.
|Андрій Руденко
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