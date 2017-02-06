Руденко увійшов до першої десятки рейтингу WBC

Українець Андрій Руденко піднявся на десяту сходинку в рейтингу боксерів надважкої ваги WBC.

Очолює рейтинг канадець Бермейн Стіверн, на другому місці - кубинець Луїс Ортіс, на третьому - болгарин Кубрат Пулєв.

Раніше повідомлялося, що росіянина Повєткіна виключили з рейтингів WBC через допінг.

Також була інформація, що Руденко - один з претендентів на бій з чемпіоном WBC Вайлдером.