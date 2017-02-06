Льюїс: Кличко знає, що знову повинен важко працювати

Екс-чемпіон світу у важкій все Леннокс Льюїс поділився очікуваннями від бою чемпіона світу в суперважкій вазі за версією IBF британця Ентоні Джошуа (18–0, 18 КО) проти українця Володимира Кличка (64-4, 54 КО).

"Коли я зазнав другої поразки в кар'єрі, програвши Хасіму Рахману в 2001 році, критики і недоброзичливці запевняли, що зі мною покінчено. Але істина виявилася іншою. Вони лише розпалили полум'я, що згасало в мені.

Я повернувся через сім місяців і нокаутував Рахмана у четвертому раунді реваншу.

Все, чого я хотів, - це показати, всім, хто сумнівається їх неправоту. Чи буде це мати місце у випадку з Кличком? Чи розпалить в ньому полум'я поразки від Тайсона Фьюрі? Тепер Кличко знає, що знову повинен важко працювати.

Це може мотивувати його на один великий бій, - цитує Льюїса 24boxing.com.ua.