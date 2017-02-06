Соса каже, що знайшов слабке місце в Ломаченка

Чемпіон світу за версією WBA в другій напівлегкій вазі (до 59 кг) Джейсон Соса (20-1-4, 15 КО) каже, що знайшов слабке місце у Василя Ломаченка.

"Це ж мрія, що стала реальністю! Чемпіони повинні робити саме це - битися з іншими чемпіонами. Для мене минулий сезон пройшов чудово; було честю боксувати в Китаї і Франції проти двох крутих супротивників. Але зупинятися на цьому я не маю наміру.

Лома для мене - виклик. Він один з найкращих, і мене це мотивує, я люблю випробовувати себе. У нього, до речі, є слабке місце: той, хто зможе дати відсіч, влаштує йому немало проблем", - цитує американця vringe.com з посиланням на World Boxing News.

На думку Джейсона, його бій проти українця поєдинок неодмінно стане і "боєм року", і "апсетом року". "Мене не напружує роль андердога, я взагалі нікого не боюся", - сказав він.

Нагадаємо, що бій Соса - Ломаченко пройде 8 квітня в США.