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06.02.2017
81 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 07:25
Сіллах поїде битися в Кенію
Український боксер Ісмаїл Сіллах (25-3, 19 КО) проведе свій наступний бій 18 лютого в столиці Кенії місті Найробі.
Його суперником стане Танзанія Карама Нйілавила(24-15-3, 14 КО), повідомляє boxingnews.com.ua.
Нагадаємо, що у своєму попередньому бою, який відбувся 23 грудня в Китаї, Ісмаїл Сіллах переміг технічним рішенням суддів російського боксера Андрія Князєва.
|Ісмаїл Сіллах
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