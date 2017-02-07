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81 перегляд Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
07.02.2017  07:25

Сіллах поїде битися в Кенію

Український боксер Ісмаїл Сіллах (25-3, 19 КО) проведе свій наступний бій 18 лютого в столиці Кенії місті Найробі.

Його суперником стане Танзанія Карама Нйілавила(24-15-3, 14 КО), повідомляє boxingnews.com.ua.

Нагадаємо, що у своєму попередньому бою, який відбувся 23 грудня в Китаї, Ісмаїл Сіллах переміг технічним рішенням суддів російського боксера Андрія Князєва.

Ісмаїл Сіллах
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