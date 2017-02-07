Льїюс: Після смерті Стюарда Кличко став сам собі тренером

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс вважає, що Володимир Кличко (64-4, 54 КО) не втратив би титули, якби його тренер Еммануель Стюард був живий.

"Якби Менні був тут, Кличко б все ще був чемпіоном і був би краще як боєць. З Менні Стюардом поруч він був би фаворитом в бою з Джошуа.

Це велика втрата, Еммануель йому необхідний, і його важко замінити. По суті, Кличко тренує сам себе, і він не може зробити це на колишньому рівні, тому що Менні давав набір речей, які можна робити в різних ситуаціях.

Все буде сильно залежати від того, чи буде Кличко слухати Джонатон Бенкса. В останньому бою, коли Кличко програв, він його не слухав. А Бенкс говорив правильні речі", - цитує Льюїса 24boxing.com.ua з посиланням на ESPN.

Раніше Кличко казав, що він щасливий, що б'ється не вдома з Джошуа.