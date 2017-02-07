Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Яго Кіладзе наступний бій проведе в США
Льїюс: Після смерті Стюарда Кличко став сам собі тренером
Повєтікна виключили ще з одного провідного рейтингу
Сіллах поїде битися в Кенію
Соса каже, що знайшов слабке місце в Ломаченка
Льюїс: Кличко знає, що знову повинен важко працювати


Новини
19:23
Інше. Верховна Рада України прийняла закон про антидопінговий контроль у спорті
19:09
Футбол. Дедечко і Антонов не підійшли Анжі
18:41
Бокс. Яго Кіладзе наступний бій проведе в США
18:24
Футбол. Кварцяний взяв в Туреччину 30 гравців Волині
18:14
Футбол. Олімпік підписав захисника та нападника
18:11
Футбол. Представник Зозулі: Роман гравець Райо Вальєкано і він не говорив, що не хоче за них грати
17:59
Футбол. Дніпро вилетів на другий збір і назвав своїх спаринг-партнерів
17:40
Футбол. Чорноморець може підписати екс-хавбека Карпат
17:13
Теніс. Челленджер Будапешт. Стаховський зачохлив ракетку вже у першому раунді
16:59
Футбол. Офіційно. Дніпро позбавлений 6 очок за борг перед Даніло
Усі новини
60 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
07.02.2017  18:41

Яго Кіладзе наступний бій проведе в США

Український важковаговик грузинського походження Яго Кіладзе повертається на ринг після тривалої перерви.

25 лютого в Бірмінгемі, США, 31-річний Кіладзе проведе бій з 41-річним американським ветераном Морісом Харрісом.

Бій Яго Кіладзе з Морісом Харрісом пройде у рамках надважкої ваги і стане для Кіладзе першим поєдинком за останні 20 місяців, пише boxingnews.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Кіладзе пішов від братів Кличків до американців.

Яго Кіладзе
Коментарі
 — 0
Читай також
Кіладзе, Радченко, Беселія та Примак здобули перемоги в Черкасах
Сіллах, Кіладзе та Саламов переважили своїх суперників перед боями 13 червня
Кіладзе зустрінеться з поляком
Сіллах і Кіладзе битимуться 13 червня у Черкасах

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
18.12.2016

Усик нокаутував Мчуну у 9-му раунді. ВІДЕО
Олександр Усик захистив свій титул в поєдинку з південноафриканцем Табісо Мчуну
Ломаченко захистив титул чемпіона світу у бою Волтерсом. ФОТО + ВІДЕО
Усик переміг Гловацьки і став чемпіоном світу. ФОТО + ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter