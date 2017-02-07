Яго Кіладзе наступний бій проведе в США

Український важковаговик грузинського походження Яго Кіладзе повертається на ринг після тривалої перерви.

25 лютого в Бірмінгемі, США, 31-річний Кіладзе проведе бій з 41-річним американським ветераном Морісом Харрісом.

Бій Яго Кіладзе з Морісом Харрісом пройде у рамках надважкої ваги і стане для Кіладзе першим поєдинком за останні 20 місяців, пише boxingnews.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Кіладзе пішов від братів Кличків до американців.