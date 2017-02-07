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60 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 18:41
Яго Кіладзе наступний бій проведе в США
Український важковаговик грузинського походження Яго Кіладзе повертається на ринг після тривалої перерви.
25 лютого в Бірмінгемі, США, 31-річний Кіладзе проведе бій з 41-річним американським ветераном Морісом Харрісом.
Бій Яго Кіладзе з Морісом Харрісом пройде у рамках надважкої ваги і стане для Кіладзе першим поєдинком за останні 20 місяців, пише boxingnews.com.ua.
Раніше повідомлялося, що Кіладзе пішов від братів Кличків до американців.
|Яго Кіладзе
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