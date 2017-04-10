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803 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]10.04.2017 11:27
Ломаченко: Було б божевіллям ганятися за Пак’яо
Василь Ломаченко не розглядає бій з 38-річним філіппінцем Менні Пак’яо, який володіє титулом WBO в напівсередній вазі, як одну зі своїх цілей.
Про це він заявив у коментарі Sporting News.
"Що стосується Менні Пак’яо. То він вже близький до завершення кар'єри. Я не збираюся виходити і бити старого. Було б цілковитим нонсенсом для мене ганятися за ним", - сказав українець.
"В нього своя кар'єра, в мене - своя. У мене є хороші суперники і в моєму дивізіоні, і в 135 фунтах, і ми можемо визначити, хто з нас найкращий. А ганятися зараз за Пак’яо було б божевіллям", - цитує Ломаченка boxingnews.com.ua.
Раніше Ломаченко заявив, що має намір битися тільки з чемпіонами.
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