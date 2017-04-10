Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Кроуфорд: Не думаю, що бій з Ломаченком реалістичний
Ломаченко: Було б божевіллям ганятися за Пак’яо
Менеджер Ломаченка: Забудьте про Кроуфорда
Террі Фленаган кинув виклик Василю Ломаченку
Кличко привітав Усика з перемогою над Хантером
Усик після перемоги над Хантером: Що далі? Готовий битися з будь-яким з чемпіонів


Новини
13:14
Волейбол. Жіночий Хімік - за крок від сьомого титулу чемпіона України з волейболу
13:05
Хокей. НХЛ. У першому раунді плей-офф Оттава зіграє з Бостоном, Анагайм - з Калгарі. Усі пари
12:55
Баскетбол. Суперліга (жінки). У перших півфіналах ТІМ-СКУФ громить Динамо, а Авангард - ІнтерХім
12:47
Гандбол. Суперліга (жінки). Галичанка - переможець першого туру фінального етапу
12:39
Футбол. Кузнецов оголосив склад збірної України (U-16) на Турнір Розвитку УЄФА у Польщі
12:23
Футбол. Петраков назвав склад збірної України (U-18) на товариський матч з Італією
12:06
Бокс. Кроуфорд: Не думаю, що бій з Ломаченком реалістичний
11:37
Футбол. Чигринський відновився від травми
11:27
Бокс. Ломаченко: Було б божевіллям ганятися за Пак’яо
11:08
Керлінг. Чемпіонат світу. Швеція у фіналі програла Канаді
Усі новини
803 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
10.04.2017  11:27

Ломаченко: Було б божевіллям ганятися за Пак’яо

Василь Ломаченко не розглядає бій з 38-річним філіппінцем Менні Пак’яо, який володіє титулом WBO в напівсередній вазі, як одну зі своїх цілей.

Про це він заявив у коментарі Sporting News.

"Що стосується Менні Пак’яо. То він вже близький до завершення кар'єри. Я не збираюся виходити і бити старого. Було б цілковитим нонсенсом для мене ганятися за ним", - сказав українець.

"В нього своя кар'єра, в мене - своя. У мене є хороші суперники і в моєму дивізіоні, і в 135 фунтах, і ми можемо визначити, хто з нас найкращий. А ганятися зараз за Пак’яо було б божевіллям", - цитує Ломаченка boxingnews.com.ua.

Раніше Ломаченко заявив, що має намір битися тільки з чемпіонами.
Коментарі
 — 0
Читай також
Ломаченко: Маю намір битися тільки з чемпіонами
Соса "заснув" у 9-му раунді бою з Ломаченком. ФОТО+ВІДЕО
Промоутер Соси: Кажуть, Джейсон не зможе виграти навіть півраунда в бою з Ломаченком
Соса не зміг з першого разу вкластися у вагу перед боєм з Ломаченком

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.04.2017

Заробітки чемпіонів і лузерів боксу
Для деяких бокс є рутинною, важкою роботою, яка дозволяє заробити на хліб, інколи без масла.
Монополісти чемпіонських поясів
Усик нокаутував Мчуну у 9-му раунді. ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter