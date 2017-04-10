Ломаченко: Було б божевіллям ганятися за Пак’яо

Василь Ломаченко не розглядає бій з 38-річним філіппінцем Менні Пак’яо, який володіє титулом WBO в напівсередній вазі, як одну зі своїх цілей.

Про це він заявив у коментарі Sporting News.

"Що стосується Менні Пак’яо. То він вже близький до завершення кар'єри. Я не збираюся виходити і бити старого. Було б цілковитим нонсенсом для мене ганятися за ним", - сказав українець.

"В нього своя кар'єра, в мене - своя. У мене є хороші суперники і в моєму дивізіоні, і в 135 фунтах, і ми можемо визначити, хто з нас найкращий. А ганятися зараз за Пак’яо було б божевіллям", - цитує Ломаченка boxingnews.com.ua.

Раніше Ломаченко заявив, що має намір битися тільки з чемпіонами.