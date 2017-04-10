Кроуфорд: Не думаю, що бій з Ломаченком реалістичний

Теренс Кроуфорд не збирається прводити поєдинок против Василя Ломаченка.

Про це заявив сам американський боксер.

"Цей хлопець занадто маленький, при всій до нього повазі. Я не отримаю визнання за перемогу над ним. Він же не просто так виступає в 130 фунтах - цьому є причина", - сказав американець.

"Ломаченко неймовірно талановитий, але, знову-таки, він виступає в 130 фунтах, а я - в 140 і збираюся переходити в 147. Так що я не думаю, що цей бій реалістичний", - цитує боксера boxingnews.com.ua.

Раніше менеджер українця заявив, що бій протий Кроуфорда - божевілля.