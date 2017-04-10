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10.04.2017  18:13

Тайсон Ф'юрі та Чарр ледь не влаштували бійку на спортивній виставці. ВІДЕО

Тайсон Ф'юрі та Мануель Чарр влаштували бійку на спортивній виставці, яка проходила у німецькому Кельні.

Про це повідомляє Boxing Brits.

Зазначається, що німець запропонував британцеві зустрітися на рингу.

Ф'юрі ж двічі відштовхнув Чарра у груди, після чого члени команд боксерів втрутилися у конфлікт.

Зазначимо, що Чарр був налаштований ледь не на відкриту бійку, а Ф'юрі більше посміхався.
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