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207 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]10.04.2017 18:13
Тайсон Ф'юрі та Чарр ледь не влаштували бійку на спортивній виставці. ВІДЕО
Тайсон Ф'юрі та Мануель Чарр влаштували бійку на спортивній виставці, яка проходила у німецькому Кельні.
Про це повідомляє Boxing Brits.
Зазначається, що німець запропонував британцеві зустрітися на рингу.
Ф'юрі ж двічі відштовхнув Чарра у груди, після чого члени команд боксерів втрутилися у конфлікт.
Зазначимо, що Чарр був налаштований ледь не на відкриту бійку, а Ф'юрі більше посміхався.
Tyson Fury tells Manuel Charr that he will fight him first when he comes back, during this confrontation in Germany.#Boxing #TysonFury pic.twitter.com/9DCk91wcDz— Boxing Brits (@boxingbrits1) 9 квітня 2017 р.
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06.04.2017
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