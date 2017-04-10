Джошує за бій з Кличком отримає 10 млн фунтів

Чемпіон IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) в інтерв'ю журнал GQ повідомив, що отримає за бій з українцем Володимиром Кличком (64-4, 53 КО), що відбудеться 29-го квітня в Лондоні, 10 мільйонів фунтів, а також поставив собі мету в майбутньому стати мільярдером.

"Коли я починав, моя мета була стать мультимільйонером. Але зараз повно звичайних людей, дідусів і бабусь, які отримують мільйони тільки за авторські права.

Так що моєю новою метою є стать мільярдером. Бути мільйонером - добре, але треба ставити планку вище.

Я отримаю £ 10 млн за наступний бій, і моя наступна мета - збільшити цю суму у десять разів. А коли я зароблю £ 100-150 млн, чом би не замахнутися на мільярд? Я знаю мільярдерів, які самі заробили свої гроші. Це важко, але реально, - цитує Джошуа xsport.ua.

Раніше Кличко заявив, що не буде вимагати від Тайсона Ф`юрі реваншу.