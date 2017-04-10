У Гвоздика назвали бажаного суперника на наступний бій

Менеджер боксера Олександра Гвоздика Егіс Клімас висловив надію на те, що найближчим часом українець отримає бій за звання чемпіона світу.

Раніше Гвоздик нокаутом отримав перемогу над кубинцем Юнескі Гонсалесом в поєдинку, що проходив в США.

"Я розраховував, що поєдинок Гвоздика стане найбільш конкурентним на минулому вечорі боксу, але все вийшло інакше, - цитує Boxing Scene слова Клімаса. - Олександр показав свою силу, продемонстрував жорсткість свого удару.

Хто стане наступним суперником? Сподіваюся, що Адоніс Стівенсон не втікатиме від Гвоздика, як це було в ситуації з Ковальовим. Ми з радістю отримали цей поєдинок. Подивимося, що буде далі".