Перемоги Ломаченка, Усика та Гвоздика в Україні подивилися більше 5 млн чоловік

9 квітня, бої Василя Ломаченко, Олександра Усика і Олександр Гвоздика в Україні, якщо врахувати повтори, подивилося близько 5 мільйонів 300 тисяч чоловік.

Про це повідомили в прес-службі K2 Promotions.

Відзначається, що боксерські бої за участі українців стали подією з найбільшою часткою по аудиторії 18 в країні за останні 4 місяці.

Нагадаємо, усі три українці здобули перемоги.