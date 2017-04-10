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10.04.2017
252 перегляди Версія для друку Коментарі [ 1 ]10.04.2017 21:27
Перемоги Ломаченка, Усика та Гвоздика в Україні подивилися більше 5 млн чоловік
9 квітня, бої Василя Ломаченко, Олександра Усика і Олександр Гвоздика в Україні, якщо врахувати повтори, подивилося близько 5 мільйонів 300 тисяч чоловік.
Про це повідомили в прес-службі K2 Promotions.
Відзначається, що боксерські бої за участі українців стали подією з найбільшою часткою по аудиторії 18 в країні за останні 4 місяці.
Нагадаємо, усі три українці здобули перемоги.
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Егор Тликов _ 10.04.2017 21:39
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