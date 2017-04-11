Боб Арум розповів, хто буде наступним суперником Ломаченка

Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум розглядає двох суперників для наступного бою боксера.

Про це він заявив у коментарі Boxing Scene.

"Бій з Орландо Салідо буде дуже привабливим для вболівальників. Він може відбутися. Також є ймовірність того, що він перейде у вагу 135 фунтів, в якій битиметься проти Террі Фленегена. Будемо вибирати якийсь із цих варіантів", - зазначив Арум.

Також він додав, що якщо Ломаченко битиметься з Салідо, то зустріч пройде в Лос-Анджелесі, а бій проти Фленегена, швидше за все, відбудеться в Чикаго або в Британії, пише euro.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Террі Фленаган кинув виклик Василю Ломаченку.