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415 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]11.04.2017 18:24
Боб Арум розповів, хто буде наступним суперником Ломаченка
Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум розглядає двох суперників для наступного бою боксера.
Про це він заявив у коментарі Boxing Scene.
"Бій з Орландо Салідо буде дуже привабливим для вболівальників. Він може відбутися. Також є ймовірність того, що він перейде у вагу 135 фунтів, в якій битиметься проти Террі Фленегена. Будемо вибирати якийсь із цих варіантів", - зазначив Арум.
Також він додав, що якщо Ломаченко битиметься з Салідо, то зустріч пройде в Лос-Анджелесі, а бій проти Фленегена, швидше за все, відбудеться в Чикаго або в Британії, пише euro.com.ua.
Раніше повідомлялося, що Террі Фленаган кинув виклик Василю Ломаченку.
|Боб Арум
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