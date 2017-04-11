Джошуа: Думаю, я нокаутую Володимира Кличка

Ентоні Джошуа збирається нокаутувати Володимира Кличка.

Про це заявив сам британський боксер.

"Думаю, я нокаутую Кличка. Але це не буде швидко. Це затягнеться надовго, тому що Кличко дуже досвідчений і його не так і просто вдарити", - наводить слова Джошуа allfight.ru.

Раніше повідомлялося, що Джошуа за бій з Кличком отримає 10 мільйонів фунтів.