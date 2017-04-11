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217 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]11.04.2017 19:36
Джошуа: Думаю, я нокаутую Володимира Кличка
Ентоні Джошуа збирається нокаутувати Володимира Кличка.
Про це заявив сам британський боксер.
"Думаю, я нокаутую Кличка. Але це не буде швидко. Це затягнеться надовго, тому що Кличко дуже досвідчений і його не так і просто вдарити", - наводить слова Джошуа allfight.ru.
Раніше повідомлялося, що Джошуа за бій з Кличком отримає 10 мільйонів фунтів.
|Володимир Кличко і Ентоні Джошуа
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