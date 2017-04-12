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417 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 10:20
Гвоздик нокаутує Ковальова і Ворда за один вечір - Боб Арум
Промоутер перспективного українського боксера Олександра Гвоздика Боб Арум вже зараз вважає Гвоздика найсильнішим бійцем напівважкої ваги.
Про це він заявив в інтерв'ю Boxing Scene.
"Я хотів би привезти його в Лас-Вегас 17 червня (на бій-реванш Сергія Ковальова з Андре Вордом - boxingnews.com.ua). Думаю, він нокаутував би Ковальова і Ворда за один вечір", - сказав Боб Арум.
Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Гвоздик нокаутом отримав перемогу над кубинцем Юнескі Гонсалесом в поєдинку, що проходив в США.
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