Гвоздик нокаутує Ковальова і Ворда за один вечір - Боб Арум

Промоутер перспективного українського боксера Олександра Гвоздика Боб Арум вже зараз вважає Гвоздика найсильнішим бійцем напівважкої ваги.

Про це він заявив в інтерв'ю Boxing Scene.

"Я хотів би привезти його в Лас-Вегас 17 червня (на бій-реванш Сергія Ковальова з Андре Вордом - boxingnews.com.ua). Думаю, він нокаутував би Ковальова і Ворда за один вечір", - сказав Боб Арум.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Гвоздик нокаутом отримав перемогу над кубинцем Юнескі Гонсалесом в поєдинку, що проходив в США.