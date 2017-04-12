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12.04.2017  11:31

Тайсон Ф'юрі: Я дуже сумую за боксом

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі дуже сумує за боксом і збирається повернутися в ринг.

У цьому боксер зізнався під час відеоінтерв'ю OlimpSportNutritionю.

"Так, я дуже сумую за боксом, дуже! Чи можливо моє повернення? Я сказав би так: воно дуже ймовірне", - сказав Тайсон Ф'юрі.

Нагадаємо, Ф'юрі у своєму останньому бою здобув перемогу над українцем Володимиром Кличком, у якого і відібрав титули.

Потім він був позбавлений титулу IBF за відмову проводити обов'язковий захист.

У вересні 2016 року Ф'юрі повторно відмовився проводити бій-реванш з Кличком, пославшись на проблеми зі здоров'ям.

І нарешті згодом стало відомо, що у допінг-пробі Ф'юрі, яку взяли 22 вересня, були виявлені сліди кокаїну.

Нагадаємо, сам Ф'юрі заявляв, що вживав багато кокаїну, але не для поліпшення результатів.

Раніше Тайсон Ф'юрі заявив, що не проти провести бій з чемпіоном світу за версією WBC у першій важкій вазі Тоні Беллью.
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