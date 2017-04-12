Останнє в розділі
104 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 17:10
Бій Соса - Ломаченко отримав найбільші рейтинги у 2017 році
Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко (8-1, 6 КО) з американцем Джейсоном Сосою (20-2-4, 15 КО) в ніч з 8 на 9 квітня влаштували найбільш рейтинговий бій в США з початку 2017 року.
На каналі HBO, згідно з даними Nielsen Media Research, бій переглянуло в середньому 832 тисячі глядачів.
Бій Усика і Хантера зібрав 679 тисяч глядачів, а Гвоздика і Гонсалеса - 690 тисяч, пише 24boxing.com.ua.
Раніше повідомлялося, що перемоги Ломаченка, Усика та Гвоздика в Україні подивилися більше 5 млн чоловік.
— 0
|
06.04.2017
Заробітки чемпіонів і лузерів боксу
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua