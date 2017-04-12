Бій Соса - Ломаченко отримав найбільші рейтинги у 2017 році

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко (8-1, 6 КО) з американцем Джейсоном Сосою (20-2-4, 15 КО) в ніч з 8 на 9 квітня влаштували найбільш рейтинговий бій в США з початку 2017 року.

На каналі HBO, згідно з даними Nielsen Media Research, бій переглянуло в середньому 832 тисячі глядачів.

Бій Усика і Хантера зібрав 679 тисяч глядачів, а Гвоздика і Гонсалеса - 690 тисяч, пише 24boxing.com.ua.

Раніше повідомлялося, що перемоги Ломаченка, Усика та Гвоздика в Україні подивилися більше 5 млн чоловік.