Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Сіллах вийде в ринг проти поляка Мастернака
Бій Соса - Ломаченко отримав найбільші рейтинги у 2017 році
Кличко: Реванш з Ф'юрі мене більше не хвилює - це як прочитана книга
Тайсон Ф'юрі: Я дуже сумую за боксом
Гвоздик нокаутує Ковальова і Ворда за один вечір - Боб Арум
Канали HBO і Showtime транслюватимуть бій Кличко - Джошуа
Новини
23:14
Баскетбол. Українець Михайлюк подав свою кандидатуру на драфт НБА
22:57
Інше. Швейцарський суд відхилив апеляцію російських паралімпійців на дискваліфікацію
22:29
Баскетбол. Суперліга. Будівельник виграв другий матч в серії з Черкаськими мавпами
22:18
Футбол. Алієв: Чекаю поки якийсь клуб "клюне"
22:03
Баскетбол. Суперліга. Дніпро зрівняв рахунок у серії з Хіміком
Усі новини
59 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
12.04.2017  21:57

Сіллах вийде в ринг проти поляка Мастернака

Наступним суперником українського боксера Ісмаїла Сіллаха (25-3, 19 КО) стане польський боксер Матеуш Мастернак (38-4, 26 КО).

Бій Ісмаїла Сіллаха з Матеушем Мастернаком відбудеться 24 червня в Гданьську, Польща, повідомляє boxingnews.com.ua.

Нагадаємо, що у своєму останньому бою Сіллах здолав росіянина Князева.

Ісмаїл Сіллах
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.04.2017

Заробітки чемпіонів і лузерів боксу
Для деяких бокс є рутинною, важкою роботою, яка дозволяє заробити на хліб, інколи без масла.
Монополісти чемпіонських поясів
Усик нокаутував Мчуну у 9-му раунді. ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter