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59 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 21:57
Сіллах вийде в ринг проти поляка Мастернака
Наступним суперником українського боксера Ісмаїла Сіллаха (25-3, 19 КО) стане польський боксер Матеуш Мастернак (38-4, 26 КО).
Бій Ісмаїла Сіллаха з Матеушем Мастернаком відбудеться 24 червня в Гданьську, Польща, повідомляє boxingnews.com.ua.
Нагадаємо, що у своєму останньому бою Сіллах здолав росіянина Князева.
|Ісмаїл Сіллах
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06.04.2017
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