Ф'юрі: Боюся, Джошуа ще не готовий до Кличка

Ентоні Джошуа ще не готовий до бою проти Володимира Кличка.

Таку думку висловив обов'язковий претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBO британець Хьюї Ф'юрі.

"Хороший бій, але боюся, Джошуа ще не готовий до нього. Володимир - неймовірно досвідчений, 11 років гегемонії в хевівейті - це серйозно", - сказав він.

"Після поразки Тайсону більшість поспішили списати Кличко з рахунків. Але це не старість. Проблема Кличка в бою проти Тайсона була в тому, що він не знав, чого очікувати. І в ринзі, і на прес-конференції", - впевнений британець.

За його словами, зараз Володимир дуже "голодний".

"Він настільки мотивований довести, що все ще є чемпіоном №1 в дивізіоні. Кличко - людина честі і він зробить все, щоб повернутися на вершину", - цитує Ф'юрі 24boxing.com.ua.

Раніше повідомлялося, що канали HBO і Showtime транслюватимуть бій Кличко - Джошуа.