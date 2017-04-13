Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Кличко: Джошуа колись справив на мене враження своєю фактурою
Ф'юрі: Боюся, Джошуа ще не готовий до Кличка
Ларрі Мерчант: Не можу поки назвати Ломаченка великим бійцем
Як Ломаченка, Усика та Гвоздика підтримували українці в США. ВІДЕО
Вашингтон: З пропозицій Кличка і Джошуа вибрав пропозицію українця
Сіллах вийде в ринг проти поляка Мастернака
Новини
21:04
Футбол. Збірна України (U-16) програла Норвегії на Турнірі розвитку УЄФА у Польщі
20:47
Футбол. Малиновський не хоче повертатися в Шахтар
20:22
Футбол. Суркіс не дозволить Калитвинцеву грати з Динамо
20:12
Футбол. Кварцяний має акцій Волині на 11 млн гривень
19:52
Футбол. Торіно відмовився продати Белотті в Челсі за 60 млн євро
Усі новини
333 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
13.04.2017  18:24

Ф'юрі: Боюся, Джошуа ще не готовий до Кличка

Ентоні Джошуа ще не готовий до бою проти Володимира Кличка.

Таку думку висловив обов'язковий претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBO британець Хьюї Ф'юрі.

"Хороший бій, але боюся, Джошуа ще не готовий до нього. Володимир - неймовірно досвідчений, 11 років гегемонії в хевівейті - це серйозно", - сказав він.

"Після поразки Тайсону більшість поспішили списати Кличко з рахунків. Але це не старість. Проблема Кличка в бою проти Тайсона була в тому, що він не знав, чого очікувати. І в ринзі, і на прес-конференції", - впевнений британець.

За його словами, зараз Володимир дуже "голодний".

"Він настільки мотивований довести, що все ще є чемпіоном №1 в дивізіоні. Кличко - людина честі і він зробить все, щоб повернутися на вершину", - цитує Ф'юрі 24boxing.com.ua.

Раніше повідомлялося, що канали HBO і Showtime транслюватимуть бій Кличко - Джошуа.
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.04.2017

Заробітки чемпіонів і лузерів боксу
Для деяких бокс є рутинною, важкою роботою, яка дозволяє заробити на хліб, інколи без масла.
Монополісти чемпіонських поясів
Усик нокаутував Мчуну у 9-му раунді. ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter