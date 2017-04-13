Кличко: Джошуа колись справив на мене враження своєю фактурою

Українець Володимир Кличко (64-4, 53 КО) згадав період, коли британець Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) був у його тренувальному таборі у 2014-му році.

Нагадаємо, що поєдинок Кличко - Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні.

"Звичайно, іноді буває навіть до 15 спаринг-партнерів в одному таборі, люди, вони проходять через мій табір, а декому з них я навіть не пам'ятаю, але Джошуа запам'ятав добре. Він справив на мене враження своєю фактурою. Був ще сирий, але, як олімпійський чемпіон, добре себе поводив, мені сподобався його підхід.

В моїх таборах і раніше бували чемпіони світу та олімпійські чемпіони, але він поводився зовсім інакше. він не ліз в очі, стояв осторонь, не говорив надто багато. Дивився, вивчав, задавав питання. Він був чемний ... Ми обидва скористалися спільними спарингами", - цитує Володимира 24boxing.com.ua з посиланям на Boxing News.

Раніше Кличко заявляв, що його вже не цікавить реванш з Тайсоном Ф`юрі.