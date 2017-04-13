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13.04.2017  22:12

Гонсалес хоче змінити вагу після важкої поразки від Гвоздика

Кубинський боксер Юніескі Гонсалес (18-3, 14 KO), після поразки від українця Олександра Гвоздика (13-0, 11 KO) вирішив змінити вагову категорію на першу важку.

Про це повідомив менеджер Юніескі Майкл Лузбет.

"Гонсалесу важко дається скидання ваги. Кожен раз він втрачає частину своїх м'язів і сили перед сутичкою через те, що необхідно укладатися в ліміт. Насправді він великий хлопець.

І через це він не відчуває більше потужності в своїх ударах. а його характер такий, що потрібно битися лоб в лоб. а в той вечір він зустрів дуже сильного суперника в особі Гвоздика. Але Юніескі не закрили в захисті, не став бігати, а все одно бився до кінця. Але ми твердо знаємо, що в першій важкій вазі він повернеться куди більш сильним бійцем ", - цитує менеджера 24boxing.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Гвоздик піднявся в рейтингу накращих боксерів світу у своїй вазі
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