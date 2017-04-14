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14.04.2017  08:32

Ковальов: Навіть коли я п'яний, я можу отримати перемогу над Вордом

Російський екс-чемпіон Сєргєй Ковальов (30-1-1, 26 KO) відповів на заяви Вірджила Хантера - тренера Андре Ворда (31-0, 15 KO) - який звинуватив "Крашера" у вживанні алкоголю.

"Якщо я п'ю горілку ... окей... Навіть коли я п'яний, я можу отримати перемогу над Андре Вордом. Навіть якщо я був п'яний в останньому бою, я зумів виграти і був пограбований.

І я добув цю перемогу, і я можу бути навіть п'яним і виграти у Андре Уорда. це смішно, це не правда. я не п'ю, я дбаю про своє здоров'я ", - циту Ковальова 24boxing.com.ua.

Раніше повідомлялося, що бій-реванш від Вордом і Ковальовим відбудеться 17 червня у Лас-Вегасі.

Сєргєй Ковальов

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