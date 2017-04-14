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14.04.2017  11:48

Джошуа перед боєм з Кличком на вечерю з`їдає цілу курку

Дієтолог чемпіона світу за версією IBF в суперважкій вазі британця Ентоні Джошуа Марк Еллісон розповів про те, чим харчується Джошуа і скільки кілокалорій він споживає в день.

"Джошуа - унікум. Немає більше у світі супертяжів так "підсушених", таких атлетичних, і таких, які могли б впоратися з навантаженнями, які дає він. Ентоні неймовірно відданий боксу, сфокусований на найдрібніших деталях, і він просто вимотує себе тренуваннями", - цитує Еллісона boxingnews.com.ua.

Враховуючи той факт, що щодня Джошуа проводить по два тренування, тривалістю по 3-4 години, він витрачає неймовірно велику кількість енергії, і ці енерговитрати треба заповнювати.

За словами Еллісона, за добу Джошуа споживає близько 5000 кілокалорій, що в два рази більше, ніж звичайна людина.

Типовий сніданок Ентоні Джошуа складається з п'яти яєць, двох тостів, йогурту і фруктів, а також склянки яблучного соку.

На ланч Джошуа їсть два філе лосося, дві печені картоплини, салат з квасолі, і запиває це усе водою.

Обід у Джошуа досить легкий - фруктовий салат, грецький йогурт і мюслі.

Зате вечеря британського чемпіона досить-таки поживна - він, як правило, складається з цілої курки (без шкурки), лаваша, картопляного пюре, овочей і апельсинового соку.

Крім того, упродовж усього дня Джошуа додатково вживає харчові добавки і енергетики.

Раніше повідомлялося, що канали HBO і Showtime транслюватимуть бій Кличко - Джошуа.

Ентоні Джошуа
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