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227 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 17:42
Ф'юрі: Володимир Кличко намагається копіювати мене
Володимир Кличко намагається копіювати стиль Тайсона Ф'юрі для того, щоб здобути перемогу в бою з Ентоні Джошуа.
Про це у Твіттері написав сам Ф'юрі.
Funny how @KIitschko is trying to copy my style for his fight vs FLEX 💪, u know what they say if u can't beat them join them.!😎👎👎👎— TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 13 квітня 2017 р.
"Кумедно спостерігати за тим, як Кличко намагається копіювати мій стиль на бій проти качка. Як то кажуть, не можеш перемогти - приєднуйся", - написав Тайсон.
Раніше повідомлялося, що Джошуа перед боєм з Кличком на вечерю з`їдає цілу курку.
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