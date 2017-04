Ф'юрі: Володимир Кличко намагається копіювати мене

Володимир Кличко намагається копіювати стиль Тайсона Ф'юрі для того, щоб здобути перемогу в бою з Ентоні Джошуа.

Про це у Твіттері написав сам Ф'юрі.

Funny how @KIitschko is trying to copy my style for his fight vs FLEX 💪, u know what they say if u can't beat them join them.!😎👎👎👎