Усик радить Ломаченку переходити у легку вагу

Для чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка резонно було б перейти в легку вагу, так як в його ваговій категорії ніхто не хоче з ним боксувати.

Про це заявив чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик.

"Ну а що тут говорити, коли з ним ніхто не хоче боксувати? В інтернеті було опитування по вибору йому супротивника, так 23% проголосували за Джошуа", - зазначив він.

"Я думаю, що йому в легку вагу переходити треба, з Фленаганом в Англії бій був би класний. А якщо Гарсія з ним хоче битися, то потрібно домовлятися. Тому що в 59 кг ніхто не хоче з ним боксувати", - цитує Усика boxingnews.com.ua.

Раніше Василь Ломаченко заявляв, що має намір битися тільки з чемпіонами.