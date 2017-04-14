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516 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 18:26
Усик радить Ломаченку переходити у легку вагу
Для чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка резонно було б перейти в легку вагу, так як в його ваговій категорії ніхто не хоче з ним боксувати.
Про це заявив чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик.
"Ну а що тут говорити, коли з ним ніхто не хоче боксувати? В інтернеті було опитування по вибору йому супротивника, так 23% проголосували за Джошуа", - зазначив він.
"Я думаю, що йому в легку вагу переходити треба, з Фленаганом в Англії бій був би класний. А якщо Гарсія з ним хоче битися, то потрібно домовлятися. Тому що в 59 кг ніхто не хоче з ним боксувати", - цитує Усика boxingnews.com.ua.
Раніше Василь Ломаченко заявляв, що має намір битися тільки з чемпіонами.
|Василь Ломаченко
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