Промоутер: Кличко починає морально тиснути на Джошуа

Володимир Кличко починає морально тиснути на Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер британця Едді Хірн.

"Чим менше часу залишається до бою, тим більше Кличко починає морально тиснути на Джошуа. Це буде найбільший бій в історії британського боксу, так що психологічне навантаження вкрай важливий і гострий момент", - сказав він.

"Кличко зараз став коментувати в Твіттері всі інтерв'ю Джошуа і його висловлювання. Та я думаю, що в останній тиждень перед боєм він все-таки добереться до точки кипіння і виведе Ентоні з себе", - заявив промоутер.

За його словами, для Кличка ця перемога важлива як ніколи і він вивчив уроки Тайсона Фьюрі і став діяти в його ж манері, щоб дістати Джошуа ще до бою.



"Я бачив, як Джошуа провів 14 раундів спарингів з різними партнерами минулого тижня. Фізично він готовий чудово. Але обстановка напружена до межі. І особисто я нервую шалено", - цитує Хірна 24boxing.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Джошуа перед боєм з Кличком на вечерю з`їдає цілу курку.