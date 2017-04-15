Ортіс чекатиме переможця бою Кличко - Джошуа без поєдинків

Луїс Ортіс, який є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBA в надважкій вазі, відмовився від бою з Дериком Россі.

Бій, який був запланований на 22 квітня, не відбудеться через перелом пальця на лівій руці кубинця.

Менеджер Ортіса Джей Хіменес повідомив, що кубинець, швидше за все, не буде проводити боїв до поєдинку з переможцем бою Володимир Кличко - Ентоні Джошуа, санкціонованого WBA, пише boxingnews.com.ua.

Раніше була інформація, що Ортіс кинув виклик Вайлдеру.