Тайсон Ф`юрі анонсував своє повернення в ринг влітку

Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф`юрі збирається повернутися на ринг в липні нинішнього року року.

Про це це сам боксер повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Циганський Король повідомляє світу, що він акомпануватиме єдиному у світі Біллі Джо Сондерсу, коли він битиметься з "Денні де Віто".

Я повертаюся. Їду в Марбелью тренуватися. Я повертаюся, щоб розібратися з усіма мішками. Тут так багато мішків, потрібно позбавитися від них", - написав Ф`юрі

Ф`юрі має намір виступити у рамках одного вечора з чемпіоном WBO в середній вазі Біллі Джо Сондерсом, який битиметься з Автандлом Хурцидзе.

Нагадаємо, що після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році, Ф`юрі, який став чемпіоном за чотирма версіями, не провів жодного бою, а через рік відмовився від своїх титулів після скандалу з вживанням кокаїну.

Раніше повідомлялося, що Кличко вже не хоче бою-реваншу з Ф`юрі.