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29.04.2017
2303 перегляди Версія для друку Коментарі [ 3 ]30.04.2017 00:47
Кличко програв британцю Джошуа в бою за титул чемпіона світу
У Лондоні завершився бій за титул чемпіона IBF і суперчемпіона WBA в суперважкій вазі між 27-річним британцем Ентоні Джошуа і 41-річним українцем Володимиром Кличком.
На жаль, перемогу в 11-му раунді здобув Джошуа, який двічі відправив українця в нокдаун.
Після цього рефері змушений був зупинити бій, сигналізуючи перемогу британця.
Детальніше згодом
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Владимир Запецкий _ 30.04.2017 01:03
О! Теперь - в политику. Тем более, что 13 миллионов баксов только на этом бою заработаны для финансирования президентской кампании.
Вася Пиков _ 30.04.2017 01:03
Очень жаль..но все равно молодец..
Игорь Иванов _ 30.04.2017 00:57
Пора на Мерство!!!
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28.04.2017
Кличко – Джошуа: чому не варто робити ставки на цей бій
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