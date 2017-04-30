Кличко програв британцю Джошуа в бою за титул чемпіона світу

У Лондоні завершився бій за титул чемпіона IBF і суперчемпіона WBA в суперважкій вазі між 27-річним британцем Ентоні Джошуа і 41-річним українцем Володимиром Кличком.

На жаль, перемогу в 11-му раунді здобув Джошуа, який двічі відправив українця в нокдаун.

Після цього рефері змушений був зупинити бій, сигналізуючи перемогу британця.

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