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30.04.2017  11:24

Кличко поки не думає про реванш з Джошуа

Український боксер Володимир Кличко заявив, що розглядає можливість реваншу після бою, програного британському боксерові Ентоні Джошуа.

"Звичайно, в контракті у нас прописана можливість реваншу. Але мені треба спершу проаналізувати, що ж, хай йому біс, сталося. Я хотів підняти руку вгору в якості переможця, але замість цього програв вже другий бій підряд", - цитує Кличка championat.com.

Cам Джошуа готовий провести ще один поєдинок з українцем Володимиром Кличком.

"Я не проти ще одного поєдинку з Володимиром, якщо він захоче узяти реванш. Це залежить від нього", - цитує британця AFP.
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