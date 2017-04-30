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30.04.2017  22:08

Бій-реванш Кличко - Джошуа може відбутися у жовтні

Бій-реванш Володимира Кличка та Ентоні Джошуа може відбутися у жовтні.

Про це boxingscene.com заявив промоутер британця Едді Хірн.

"Це був один з найкращих боїв в суперважкій вазі, який я бачив. Кличко, вочевидь, вимагатиме реванш. Ми не починатимемо переговори ні з ким з боксерів, поки не дізнаємось, що вирішив Володимир. Якщо фанати прагнуть побачити реванш, то ми зробимо це", - сказав він.

"Швидше за все, другий бій відбуватиметься в Кардіффі на Principality Stadium, якщо ми зупинимось у Великобританії. Можемо провести шоу і в іншій країні. Ентоні не проти поїхати до Німеччини, але він не буде готовий раніше жовтня", - цитує Хірна ukrinform.ua.

Раніше повідомлялося, що Кличко поки не думає про реванш з Джошуа.

Також була інформація, що Кличко і Джошуа за бій можуть отримати по 15 млн фунтів.

Крім того, ЗМІ писали, що Шварценегер хоче бачити ще один бій Кличко - Джошуа.
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