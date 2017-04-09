Усик виграв свій другий бій в США, відстоявши титул чемпіона світу

Українець Олександр Усик відстояв титул чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі у бою з американцем Майклом Хантером (12-0, 8 КО), що проходив в американському Оксон-Хілл.

У 12-раундовому поєдинку Усик виграв за очками переконливо - 117:110 на картках усіх суддів.

До п`ятого раунду бій був майже рівним. Удари викидали і Хантер, і українець. На старті 5-го раунду Хантер завдає Усику удару нижче пояса, і це, здається, розізлило українця. Наприкінці раунду Усик викидає багато ударів у бік американця, але Хантер вистояв.

У подальших раунда Усик вже домінував 100%. У 7 та 8 раунді Усик знову вчинив бомбардирування Хантера, але американець чудово відновлювавався.

У 10 раунді в Усика знову був шанс закінчити бій достроково, і Хантер знову провів курс реінкарнації після чудового правого джебу та удару лівою по корпусу.

В 11-раунді був бокс більш обережний, а вже завершальний раунд розставив усе по своїх місцях. Суддя в рингу відрахував нокдаун Хантеру після навали Усика з багатьма ударами, але американець таки встояв на ногах, хоча й програв.

Для Усика ця перемога стала 12-ю на профірингу та другою в США.