Гвоздик красиво нокаутував кубинця Гонсалеса

Українець Олександр Гвоздик отрима красиву перемогу на вечорі боксу в американському місті Оксон-Хілл.

У 10-раундовому поєдинку за звання чемпіона Північної Америки за версією NABF у напівважкій вазі (до 79,4 кг) з кубинцем Юніескі Гонсалесом Гвоздик усе вирішив у третій трьохвилинці.

Гонаслес, котрий грізно і потужно виглядав у стартових раундах був декласований швидко. На старті 3 раунду після удару Гвоздика суддя відраховує нокдаун, а убивчим для Гонсалеса був правий джеб від українця наприкінці раунду. Гонсалес завалився після удару на ринг і ще довго не зумів піднятися на ноги, поки Гвоздик чудовою англійською розповідав про свою чергову звитягу.

Для Гвоздика ця перемога стала 13-ю на професійному рингу та 11-ю нокаутом.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик відстояв титул чемпіона світу, вигравши за очками в американця Хантера.