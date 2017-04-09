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09.04.2017  07:43

Соса "заснув" у 9-му раунді бою з Ломаченком

Українець Василь Ломаченко відстояв титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг), вигравши технічним нокаутом у 10-му раунді в пуерториканського американця Джейсона Сосу на вечорі бокса, що проходив в американському Оксон-Хіллі.

Для Соси мрія про перемогу над українцем розвалилася вже у першому раунді їх бою. Це був поєдинок справжнього чемпіона та лише претендента. Вже з другого ранду Соса почав ховатися по кутках рингу після швидких атак Ломаченка.

Одесит-Вася бив з будь-якої дистанції, з будь-якого кута. Соса також викидав удари, але вони розрізали повітря. У 4-му раунді Ломаченко помітно активізувася і праве око Соси почало закриватися.

Вже з наступного раунду Джеймсон починає помітно нервувати від своєї неспроможності щось зробити в рингу. Ломаченко грався зі своїм суперником, як кіт з мишкою.

Одноманітність цього бою почала втомлювати Ломаченка вже в шостому раунді. Українець жестами починає показувати, що він матадор, а його суперник жертва. Українець працює з Сосою, неначе тренується на пневмогруші.

У восьмому раунді Соса мав бути нокаутований після побиття від Ломаченка, але українець видно вже втомився лупцювати свого суперника.

У 9-му раунді Соса знову почав отримувати свою порцію ударів, мама Джеймсона хапалася за голову, а американець вже ледве пересувася по рингу. В одному з моментів Соса ледве не випав за канати, притримав Ломаченко. На 10-ий раунд Соса не вийшов, чим врятував своє здоров`я.

Для Ломаченка ця перемога стала восьмою та шостою достроковою.

Раніше повідомлялося, що в цей же вечір перемоги отримали Олександр Усик та Олександр Гвоздик.

Василь Ломаченко
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