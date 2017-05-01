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4063 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 2 ]
01.05.2017  11:48

Джошуа сподівається, що Кличка родичі відмовлять від бою-реваншу

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями IBF/IBO/WBA Ентоні Джошуа вважає, що близькі Володимира Кличка повинні порадити українцеві уникати матчу-реваншу з ним.

"Я думаю, що він захоче провести реванш, тому що боєць останнім розуміє, що пора зупинитися. Але я думаю, що навколо нього є команда, яка даватиме йому поради, зокрема його наречена, його брат. Вони повинні порадити йому інше.

Я дуже поважаю Володимира як на рингу, так і поза ним. Я б не відмовився провести з ним реванш, якщо він цього захоче. Це його справа", - цитує Джошуа boxingscene.

Раніше повідомлялося, що бій-реванш Кличко- Джошуа може пройти у жовтні цього року.

Сам Кличко ще не вирішив, чи продовжить кар`єру після поразки від Джошуа.

 
Коментарі
 — 2
Alexander Vasilevsky _ 01.05.2017 16:44
Petro Starokhatnyi:
Переможеними йшли всі крім Ленокса Льюіса і Віталія Кличка. Для професійного боксу це не обов'язкова умова щоб залишитись в історії
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Petro Starokhatnyi _ 01.05.2017 16:29
Володимир Кличко мав змогу стати ЛЕГЕНДОЮ СВІТОВОГО СПОРТУ, якби пішов з рингу НЕ ПЕРЕМОЖНИМ і з УСІМА ЗДОБУТИМИ У БОЯХ ЧЕМПІОНСЬКИМИ ПОЯСАМИ. Проте він вибрав варіант "заробити ще декілька мільйонів доларів США" і йде ПОБИТИМ і ПЕРЕМОЖЕНИМ.
На жаль, старіють всі і битися на найвищому рівні, коли тобі вже йде 42-й рік, коли постійно селекціонери і тренери вишукують і готують нових атлетів, це вже справа непевна!
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