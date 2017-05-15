Матч-реванш між Кличком і Джошуа може відбутися 28 жовтня у Кардіффі

Поєдинок-реванш між Володимиром Кличком і чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа може відбутися у столиці Вельсу наприкінці жовтня.

Про це повідомив промоутер британського боксера Едді Хірн.

Хоча, менеджер зізнався, що розглядає й інші варіанти, на випадок, якщо у Кардіффі організувати бій не вдасться.

"Думаю, що Кличко погодиться на матч-реванш, тому ми вже розглядаємо можливі місця проведення бою. Стадіон у Кардіффі у листопаді буде зайнятий регбі, так що 28 жовтня - хороший варіант", - цитує Хірна Independent.

За словами промоутера, обом боксерам після неймовірного першого поєдинку необхідний час на відновлення та підготовку.

"У Джоша трохи болить плече, у Кличка було розбите обличчя. Так, є кілька пару тижнів у травні, можливо, весь червень, а потім хлопці будуть думати. Навіть якщо вони заїдуть у свої табори у серпні, залишається майже два місяці для підготовки, і наприкінці жовтня можна проводити бій", - зауважив він.

"Для Кардіффа ця дата - хороший варіант. Так, є ще грудень, але я не дуже хочу бій у грудні, тому ми також думаємо про арени у Лас-Вегасі, Китаї та Дубаї", - цитує Хірна klitschko-brothers.com.