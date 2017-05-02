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1375 переглядів Версія для друку Коментарі [ 1 ]02.05.2017 14:25
Кличко натякнув, що не збирається завершувати кар'єру. ФОТО
Володимир Кличко, який поступився технічним нокаутом в 11-му раунді в поєдинку за титули чемпіона світу за версіями IBF, WBA і IBF в суперважкій вазі британцю Ентоні Джошуа, ще не робив офіційної заяви про проведення матчу-реваншу, можливість якого була прописана в контракті на бій.
Однак, Володимир, судячи з усього, дав зрозуміти, що не збирається завершувати кар'єру.
На своїй сторінці в одній із соціальних мереж Кличко розмістив фотографію з Лондона, супроводивши її наступним текстом: "Залишаю Лондон з почуттям загальної перемоги. Субота, вечір спорту, вболівальники і навіть я заслужили повагу. Привітання і я повернуся!", - цитує Кличка klitschko-brothers.com.
Як відомо, Кличко програв британцю Джошуа в бою за титул чемпіона світу.
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_ 02.05.2017 14:43
Битому неймется.
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